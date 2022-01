© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il presidente del consiglio comunale di Olbia, Marzio Altana, ha convocato per lunedì 10 gennaio alle 16 l'adunanza consiliare per discutere di quattro punti all'ordine del giorno . Nello specifico verrà convalidato l'ingresso in consiglio di Simonetta Padre in seguito alle dimissioni di Ezio Mauro Setzi e si voterà l'approvazione dello statuto del distretto turistico e di quello rurale della Gallura.