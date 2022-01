Attività della polizia stradale in Sardegna, ecco il bilancio del 2021

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 14.338, di cui 661 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 17.





L’attività investigativa è stata rivolta principalmente al contrasto dei fenomeni criminali legati al traffico illecito dei veicoli ed ha determinato 6 deferimenti alla A.G. Infatti a seguito di dette attività, sono stati sottoposti a sequestro 7 veicoli oggetto di riciclaggio. I controlli agli esercizi pubblici sono stati 61 e hanno comportato la rilevazione di 12 infrazioni. Per concludere, sul fronte della prevenzione, nonostante la pandemia, gli uomini e le donne della Polizia Stradale non si sono risparmiati per raggiungere l’obiettivo ambizioso di azzerare il numero delle vittime della strada. Tutti gli utenti della strada, dal pedone al conducente di monopattino, fino all’autotrasportatore, devono essere consapevoli che solo con condotte corrette si può salvaguardare la propria vita e quella degli altri.



Volendo fare un bilancio dell’attività della Polizia Stradale nell’Isola si può dire che dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 sono stati effettuati 35mila controlli di persone e contestate 27.322 infrazioni al Codice della Strada. In particolare, le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 4.997, le patenti di guida ritirate sono state 2.115 e le carte di circolazione 1.250. Mentre i punti patente decurtati sono 59.718.L’attività infortunistica ha registrato una diminuzione del fenomeno infortunistico rispetto all’anno precedente, dove si erano registrati 20 incidenti mortali con 21 vittime e 410 incidenti con lesioni con 694 persone ferite. In particolare, nel corso dell’anno 2021 sono stati rilevati quindici incidenti mortali con 16 vittime, e 367 incidenti con lesioni con 489 persone ferite. Per quanto riguarda il settore del trasporto professionale, sono state impiegati 168 poliziotti, che hanno controllato 1044 veicoli pesanti, di cui 20 di nazionalità straniera, accertando 325 infrazioni e ritirando 2 patenti di guida e 5 carte di circolazione.ICARO, BICISCUOLA, L’UNIONE FA LA SICUREZZA, GUIDA E BASTA, INVERNO IN SICUREZZA E VACANZE SICURE, sono solo alcune campagne di educazione stradale con cui la Polizia Stradale tenta di diffondere il messaggio di una guida consapevole soprattutto tra i giovani, che saranno gli automobilisti del futuro e che potrebbero essere la chiave del cambiamento.Un ultimo pensiero va all'agente della polizia stradale Marino Terrezza, che nel mese di luglio, durante lo svolgimento di un servizio di pattugliamento lungo un’arteria sarda, ha perso la vita prematuramente.