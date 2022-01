Contributi a favore delle Associazioni Culturali, in pubblicazione il bando

Afferma l’Assessore alla Cultura Sabrina Serra: «Le Associazioni Culturali di Olbia sono numerose e svolgono un ottimo lavoro per la città e per la nostra comunità». Gli ambiti di riferimento per poter partecipare al bando includono la musica, il teatro, la danza, il cinema, le arti e la cultura della comunicazione, l’animazione e i percorsi educativo-formativi per bambini.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

il bando relativo all’erogazione dei contributi a favore delle Associazioni Culturali che opereranno nel territorio del Comune di Olbia nel 2022.Le associazioni interessate al bando hanno tempo per presentare l'istanza sino alle ore 12.00 di venerdì 4 marzo 2022.