Intorno alle 2.15 di questa notte i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Eleonora d'Arborea per l'incendio che ha coinvolto due autovetture. Paura tra i residenti per le alte fiamme sprigionatesi, ma subito estinte anche grazie al supporto del mezzo autobotte del 115.