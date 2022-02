A Olbia obbligatorio tenere i cani al guinzaglio, ecco l'ordinanza

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

OLBIA. «È stato necessario regolamentare ulteriormente la condotta dei cani in area pubblica per garantire la sicurezza pubblica degli altri animali e delle persone. – afferma il sindaco Settimo Nizzi – Per questa ragione abbiamo emesso un’ordinanza che vieta di lasciare liberi, senza che siano portati al guinzaglio, i propri cani o di affidarne la custodia a persone non esperte. Inoltre, chi possiede cani di sesso femminile, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASSL e al Comune di Olbia l’avvenuto parto, specificando il numero di cuccioli nati».«Queste misure sono necessarie per incentivare la lotta al randagismo e tutelare la salute e la sicurezza di tutti i nostri concittadini» conclude il sindaco.