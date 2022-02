Bollettino Covid in Sardegna: 3536 casi e cinque decessi

Si registrano 5 decessi: una donna di 71 e un uomo di 81 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 79 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e 2 pazienti residenti nella provincia di Nuoro. A far data da oggi l’incremento dei nuovi casi tiene conto anche di quelli diagnosticasti con test antigienico, nel rispetto di quanto indicato nella recente ordinanza del Presidente della Regione. Dei 3536 casi dichiarati, 2323 sono stati dichiarati da tampone antigienico.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In Sardegna si registrano oggi 3536 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4060 persone testate. Il numero così elevato è da ascriversi al conteggio dei tamponi antigenici che prima non venivano clacolati. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20836 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 31 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 367 (12 in meno di ieri). 25364 sono i casi di isolamento domiciliare ( 2187 in più di ieri).