Giornata Mondiale del Malato: a Olbia la messa celebrata da Mons Sanguinetti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, vice parroco, padre Gianfranco Zintu, superiore dei Missionari della Consolata di Olbia, padre Massimiliano Sira, frate cappuccino della parrocchia di Sant'Ignazio di Laconi di Olbia. Il significato della XXX Giornata del Malato nella quale la comunità cristiana mette al centro della propria riflessione e del vissuto la sofferenza e la fragilità delle persone, nella quale i malati diventano protagonisti è nel titolo scelto da Papa Francesco: "Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso", un passo tratto dal Vangelo secondo Luca (Lc 6,36).. I volontari accompagneranno i malati sia in sedia a rotelle che barellati. Si tratta di circa 100 malati che avranno la possibilità di partecipare alla preghiera comunitaria della Messa assieme a tutta la comunità parrocchiale e di ricevere il sacramento dell'Unzione degli Infermi. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Teleregione canale 88 del digitale terrestre e si svolgerà nel rispetto delle normative previste per contenere la pandemia da Covid19.