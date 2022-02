L'Hermaea pronta alla partita in casa contro il Marsala

OLBIA. Dopo aver riassaporato i tre punti nella trasferta di Altino, l’Hermaea Olbia torna tra le mura amiche del Geopalace per affrontare la Sigel Marsala in un match di cruciale importanza per il prosieguo della stagione.

La squadra lilibetana, infatti, è sesta in classifica a quota 25 punti. Gli stessi delle aquile tavolarine, che però hanno disputato due gare in meno. Vincere, dunque, equivarrebbe guadagnare posizioni in chiave playoff e staccare ulteriormente la zona retrocessione.

“Mi aspetto un match combattuto fino alla fine – afferma la schiacciatrice biancoblù Ilaria Maruotti – combatteremo senz’altro fino alla fine e con tutte le nostre forze”. Uno degli stimoli è quello di riscattare la dolorosa sconfitta dell’andata, con le marsalesi vittoriose in 4 set: “In quel caso ci mancò un pizzico d’ordine su ciò che avevamo studiato per mettere in difficoltà l’avversario – spiega – rispetto ad allora siamo cresciute e sono certa che sapremo mettere in pratica il nostro piano gara”.

Tutto il roster gallurese è ben consapevole dell’importanza della posta in palio. Anche se “a questo punto ogni gara può rivelarsi fondamentale – evidenzia la vice capitana - dobbiamo guadagnare più punti possibili contro le squadre che ci hanno battute all’andata in modo da ribaltare in nostro favore la situazione di classifica. Ormai si gioca tutto nell’arco di pochissimi punti”.



Marsala è reduce dal ko al tie break incassato sul campo di Macerata, e arriverà in Sardegna decisa a riscattarsi. Il sestetto di Guadalupi sarà chiamato a contenere gli attacchi della banda Pistolesi e dell’opposta statunitense Okenwa, entrambe decisive nello scontro diretto dello scorso 17 novembre in terra siciliana: “Affrontiamo una squadra ostica – aggiunge Maruotti – ma non ci spaventiamo. Cercheremo di imporre il nostro gioco fin dai primi scambi”.

Fischio d’inizio sabato 12 febbraio alle 15 al Geopalace di Olbia. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube VolleyballWorld.







© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione