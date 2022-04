Incendio questa notte in un appartamento a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Questa notte intorno alle 2 un incendio ha interessato un appartamento in località Bunte a Marina Maria. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Olbia. L’appartamento con molta probabilità ha preso fuoco per un mal funzionamento del camino: il rogo ha interessato una libreria e vari arredi. Al momento del rogo erano presenti i proprietari un’anziana copia che è riuscita a dare l’allarme e mettersi in salvo. Ingenti i danni all’apparato che è stato dichiarato inagibile. Le squadre dei vigili del fuoco hanno terminato l’operazione di spegnimento e bonifico intorno alle 5 non si segnalano feriti.