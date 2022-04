Anniversario del 170esimo dalla fondazione della Polizia di Stato, una cerimonia a Sassari

All’interno della predetta area si terrà un'esposizione composta dai mezzi storici e da quelli attualmente in uso alla Polizia di Stato. Alla cerimonia saranno presenti anche degli alunni delle scuole primarie di Sassari e Sorso, ai quali gli operatori della Polizia Stradale, sempre impegnati nella campagna di promozione e sensibilizzazione della cultura della sicurezza stradale, attraverso dei percorsi guidati avvicineranno i giovani all’educazione stradale.







Con l’occasione si avvisa la cittadinanza che nella circostanza tutti gli sportelli degli Uffici Amministrativi della Questura e della Sezione di Polizia Stradale rimarranno chiusi, e non fruibili dal pubblico per l’intera giornata.

. Nella mattinata del 12 aprile , alle ore 10, alle presenza delle cariche istituzionali e politiche, si svolgerà presso la Questura, la celebrazione del 170° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato.Nell’occasione, fronte l’ingresso della struttura sarà allestita una “cittadella” composta dalle diverse specialità della Polizia di Stato (Polizia Stradale, Polizia di Frontiera, Polizia Ferroviaria e Polizia Postale) nonché dagli operatori della Sezione Volanti, i sommozzatori di Olbia, personale del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta e della Polizia Scientifica.La Polizia di Frontiera mostrerà le apparecchiature di ultima generazione impiegate per le operazioni di controllo dei falsi documentali, nonché saranno presenti anche gli operatori specializzati degli artificieri con i relativi cani antiesplosivo.La Polizia Postale sensibilizzerà, sia i giovani che gli adulti, sui delicati temi del cyberbullismo e sui rischi della rete internet.Inoltre, al fine di poter permettere l’allestimento dell’area, dalle ore 10 dell’11 aprile alle ore 14 del 12 aprile. in Via Palatucci verrà posta la segnaletica del divieto di transito, mentre su entrambi i lati di via Montello (tratto compreso tra via Flumenargia e via Palatucci) verrà istituito il divieto di fermata.