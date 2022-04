Lunedì la giornata della cultura marina a Olbia

All’incontro, presieduto dal Direttore marittimo della Sardegna Settentrionale, C.V. (CP) Giovanni Canu, hanno partecipato Augusto Navone (Direttore dell’area Marina Protetta di Tavolara – Punta Coda Cavallo), Sabrina Serra (Vice Sindaco di Olbia ed Assessore all’istruzione Pubblica, Cultura e Beni culturali) e Antonio Cassetta (Presidente della Lega Navale – Sez. Olbia).





Particolare rilievo, assumerà la cerimonia di premiazione di lunedì 11 aprile, presso la sede della Lega Navale Italiana, per l’elaborato “Il futuro siamo noi” presentato in collaborazione tra l’Istituto di Istruzione Superiore “Amsicora” e dalla Scuola Primaria Via Nanni, vincitore del Terzo Premio per il concorso nazionale “La Cittadinanza del Mare”, indetto dal Ministero dell’Istruzione e dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Si è tenuta nella mattinata di ieri, nei locali della Capitaneria di porto di Olbia,introdotta dall’art. 52 del Codice della nautica da diporto, a seguito dell’entrata in vigore della riforma del testo normativo avvenuta il 13 febbraio 2018. L’evento nasce dalla volontà di sensibilizzare gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare, inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico, secondo un’intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera e, a tal fine è stato altresì indetto, il concorso Nazionale “La Cittadinanza del Mare”.Nel corso della conferenza, il Direttore Marittimo, dopo aver introdotto l’evento ed i principi ispiratori della giornata, ha presentato le parti intervenute, sottoscrittori del protocollo d’intesa in data 17 maggio 2021 i quali, a loro volta, hanno illustrato i contenuti delle iniziative che saranno sottoposte in favore delle scolaresche.Nel dettaglio, nel corso della giornata della cultura del mare, le scolaresche saranno coinvolte in attività di laboratorio e proiezione di filmati di contenuto ambientale a cura dell’Area Marina Protetta Tavolara Coda Cavallo, arti marinaresche a cura della Lega Navale, oltre alla presentazione, in sede, delle attività istituzionali della Guardia Costiera. Nel corso della mattinata, avrà altresì luogo, una simulazione di recupero di pericolante con l’ausilio dell’unità cinofila e mezzi nautici della Guardia Costiera.