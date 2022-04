© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Intorno alle 12 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per un incidente stradale sulla sp59 bis nei pressi dell'incrocio per l'Ea Bianca (Baja Sardinia). Per cause da accertare una motocicletta è andata a sbattere contro un'autovettura. Il motociclista è stato affidato al personale dell'elisoccorso, mentre la squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza mezzi e area.