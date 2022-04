Due incidenti stradali ieri a Palau e a Santa Teresa Gallura

Il secondo incidente è avvenuto sulla SS133 BIS, nei pressi di Ruoni nel comune di Santa Teresa di Gallura: per cause da accertare un'autovettura ha colpito un'altra auto che sostava a bordo della carreggiata, ribaltandosi in cunetta. 5 i feriti, tutti trasportati con 3 ambulanze in ospedale ad Olbia. Le due strade sono state chiuse durante le operazioni di soccorso e bonifica. In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri.

I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per due distinti incidenti stradali. Il primo intorno alle 15.30 sulla SS125 al bivio di Stazzu Pulcheddu in comune di Palau, dove un furgone si è scontrato con una Mercedes che è andata a finire contro il guardrail; ferito uno dei 3 occupanti dell'autovettura, trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Olbia per accertamenti.