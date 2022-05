© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Questa mattina intorno alle 9 la squadra del distaccamento di Olbia è intervenuta in via Gabriele D’Annunzio per un incidente stradale che ha convolto quattro autovetture e un furgone. Sono in corso gli accertamenti. La strada è stata chiusa al traffico veicolare.