Un 52enne morto nell'incidente di questa mattina a Olbia

E' deceduto l'uomo di 52 anni che questa mattina, in seguito ad un malore, si è schiantato contro un muro dopo aver carambolato su altre due auto. E' quanto è successo stamane a Olbia intorno alle 9 in una via piuttosto trafficata, via D'annunzio. Sul posto gli operatori del 118 che hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per il 52enne bergamasco non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione l'uomo a bordo del furgone di proprietà della ditta per cui lavorava avrebbe subito un arresto cardiaco e a quel punto avrebbe perso il controllo del mezzo andando a carambolare su auto e muro della ferrovia. Gli occupanti degli altri veicoli hanno riportato solo lievi ferite. Ad intervenire andhe i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada.













© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione