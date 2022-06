Scontro auto moto all'ingresso di Calangianus, due persone in ospedale per accertamenti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 14 i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti sulla ss127, all'ingresso di Calangianus in direzione Olbia, per un incidente stradale. Per cause da accertare un'autovettura e una motocicletta si sono scontrate. Codice giallo per il motociclista che è stato trasportato dal personale del 118 all'ospedale di Tempio. Anche le occupanti l'auto (una madre con bambina di 7 anni) sono state medicate e portate in osservazione nello stesso ospedale. Sul posto la Polizia di Stato per i rilievi.