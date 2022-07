Al via "Libri sotto le stelle" a Porto San Paolo

Con il libro “Fiore Di Supramonte” , edito da Taphros Editrice a gennaio 2020,Bassu vuole rendere onore a tutte le donne del mondo; Sottratta a una nave negriera portoghese, una bellissima donna nera, la "Nera signora dalle grosse labbra" divenne il premio di un torneo svoltosi a Edimburgo a cui partecipò lo stesso re Giacomo IV. Di questo avvenimento il poeta William Dunbar, scrisse versi meravigliosi come : "Chiunque con lancia e scudo per amor suo, dimostrerà di essere il più forte in campo, la bacerà e l'abbraccerà, e da allora in poi governerà il suo amore: la mia signora dalle spesse labbra. E chiunque sarà umiliato sul campo e vi perderà la propria fama di cavaliere, verrà dietro e le bacerà le anche e mai pretenderà altra consolazione: la mia signora dalle spesse labbra".







Anche “ le figlie della Madre” è un libro dell’autore nuorese pubblicato da Taphros Editrice nella collana Nàrana, trattasi di una "favola adulta" ambientata in una Sardegna senza tempo. Ancora una volta , vuole essere un omaggio alla figura femminile. Gli eventi settimanali saranno presentati da Giandomenico Mele.



. Anche quest’anno il comune di Loiri Porto San Paolo insieme alla biblioteca comunale propone la ormai consolidata rassegna di incontri “Libri sotto le stelle a Porto San Paolo”, ciclo di eventi che si terranno ogni martedì di luglio, agosto e sino al primo martedì di settembre dalle ore 21:30, presso la Piazza del Centro Sociale di Porto San Paolo. Domani 5 luglio si terrà l’inaugurazione della rassegna che vedrà protagonisti i libri “Fiore del Supramonte” e “Le Figlie della Madre” di Pasqualino Bassu.