In Sardegna 3874 casi di Covid e un decesso

In Sardegna si registrano oggi 3784 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 3465 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12599 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( +3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 150 (+18). 30995 sono i casi di isolamento domiciliare (+1539). Si registra il decesso di una donna di 94 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna.