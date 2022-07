Al via i concerti estivi della Scuola Civica di Olbia

Così commenta l’iniziativa l’assessora alla cultura Sabrina Serra: «La nostra Scuola civica di musica arricchisce con i suoi concerti il calendario delle iniziative culturali del periodo estivo. Si tratta di un inno alla musica, vista come qualcosa che arricchisce l’animo e che è in grado di unire le persone. Si tratta inoltre di un modo di restare vicini agli allievi durante le vacanze, allietando le serate dei nostri concittadini e di tutti i visitatori».

Obiettivo della Scuola è proprio quello di promuovere l’attuazione, l’educazione e la formazione musicale, la preparazione teorica e pratica dei giovani, l’organizzazione di corsi di perfezionamento, nonché l’organizzazione di manifestazioni musicali. È in quest’ottica che si sono organizzati una serie di concerti, che si terranno tutti al MusMat alle ore 20.30. Il primo evento in programma è per sabato 9 luglio con il “Duo Virdis/Falcione” (Giovanna Virdis, fagotto - Alberto Falcione, chitarra); giovedì 28 luglio il “Duo Corallo” (Daniele Fiori, violoncello - Juliette Aridon, pianoforte); martedì 9 agosto “Dedicato a Ella e Luis” (Denise Fatma Gueye, voce - Giovanni Sanna Passino, tromba - Salvatore Maiore, contrabbasso - Simone Faedda, chitarra). L’ultimo concerto in calendario si terrà martedì 30 agosto con il duo “Labohéme” (Annamaria Carroni, flauto traverso - Laura Meloni, arpa).