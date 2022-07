Michelle Hunziker e Aurora Ramazzoti da Gente di Mare a Golfo Aranci

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Giornali e social raccontano un’estate sarda già piena di personaggi del jet set nazionale e internazionale. La Costa Smeralda è di sicuro uno dei posti più gettonati dalle star. Ma da qualche anno a questa parte molti tra di loro scelgono anche altri centri per vivere la bellezza di altri luoghi altrettanto belli dell’Isola. E’ il caso di Golfo Aranci con la sua baia incantata con Figarolo, Tavolara, Capo Figari a far da cornice ad un posto assolutamente magico. Ed ecco allora che anche Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno approfittato delle loro vancaze sarde per fare un giro nel borgo costiero e fare tappa nel rinomato ristorante Gente di Mare dove sono state immortalate in uno scatto insieme al titolare Antonio Fasolino.