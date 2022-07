© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 7.30 i vigili del fuoco di Arzachena sono stati allertati per un incendio di una cabina elettrica di trasformazione in via Pitagora ad Arzachena. La squadra ha messo in sicurezza l'area in attesa dell'intervento dei tecnici preposti, evitando inoltre che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante.