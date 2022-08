Successo del Red Valley Festival a Olbia, i ringraziamenti del sindaco

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

«Il Red Valley è terminato, ma ha lasciato gioia, entusiasmo e tanta voglia di arricchire sempre più il calendario degli eventi olbiesi, considerando che la macchina organizzativa ha funzionato già da questa prima edizione e non si sono registrate criticità insormontabili». All’indomani del Festival, è proprio il sindaco Settimo Nizzi a parlare di un grande successo e non perde l’occasione per ringraziare le persone coinvolte nell’organizzazione e che hanno garantito la sicurezza: «L’esito delle serate conferma che tutto è possibile quando si amministra con coinvolgimento e sincero entusiasmo, ma soprattutto quando vi è la collaborazione di tante persone, disinteressate e impegnate per la sola buona riuscita dell’evento». «E allora voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno reso possibile questo sogno. – prosegue - Un grazie sincero da parte mia e di tutta l’amministrazione per il loro instancabile lavoro, la loro dedizione e l’infinito amore dimostrato per la nostra città».