Emilio Casalini fa tappa al Porto Rotondo Festival

Il monumento istoriato dal grande scultore Mario Ceroli e reso prezioso dalle ultime acquisizioni artistiche volute dalla Fondazione grazie al sostegno di generose donazioni di privati e appassionati d’arte, ospiterà uno degli eventi del mini ciclo letterario all’interno del cartellone, che unisce la musica di apprezzati interpreti con i racconti di affermati scrittori, autori, giornalisti e divulgatori.





Protagonista sarà Emilio Casalini e la sua Generazione Bellezza, il programma cult di Rai 3 che scopre le meraviglie dell’Italia attraverso una narrazione accattivante e ricca di preziose informazioni: un successo annunciato visto il carisma del celebre giornalista e fotoreporter, premio Ilaria Alpi nel 2012 tra i tanti ricevuti, che fin dalla prima puntata nel 2020 ha conquistato il favore del pubblico televisivo. A parlare con l’autore del suo best seller “Rifondata sulla bellezza” di Spino Editore ci sarà la regista, sociologa e performer Francesca Chialà, per dieci anni consigliera del Teatro dell’Opera di Roma nel corso della gestione Fuortes, oggi Amministratore delegato della Rai, con le musiche del violinista oristanese Gianbattista Longu autore e arrangiatore di grandi bellezze delle sette note.

dell’estate 2022 continua la sua strada per valorizzare le bellezze di questo gioiello del turismo mondiale noto e apprezzato in tutti i Continenti. Ambizioso progetto dei sostenitori e organizzatori - il Consorzio di PortoRotondo presieduto dal Prof.e la Fondazione Portorotondo, presieduta dal, con il prezioso contributo della Regione Sardegna, della Camera di Commercio del Nord Sardegna e del Comune di Olbia - per dare un contributo importante in una fase di auspicata rinascita economica e del turismo, dopo la grave pandemia, la rassegna, iniziata a luglio, volge al termine con uno degli appuntamenti più attesi in programma sabato 27 agosto alle ore 20.15 nella Chiesa di San Lorenzo.L’ingresso è libero e gratuito.