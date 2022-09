Sei nuovi medici per l'Ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Da oggi, giovedì 1 settembre, l’Ospedale Paolo Dettori potrà contare suL’incremento del personale è stato reso possibile grazie ad un accordo stipulato dalla Asl Gallura con un’azienda privata. I medici andranno a potenziare così il servizio, supportando il lavoro dei camici bianchi già in forza all’unità operativa.«I sanitari impiegati hanno lavorato per anni nel settore della medicina d’emergenza – commenta il Direttore Generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro – e saranno in grado, insieme ai colleghi del presidio, di dare risposte anche nelle ore notturne alle esigenze dell’utenza dell’Alta Gallura. Si tratta di un supporto fondamentale, quindi, per il pronto soccorso, il cui obiettivo è quello di garantire ai pazienti una pronta e professionale assistenza nell’arco di tutte le ventiquattro ore».