Grazia Di Michele omaggia Marisa Sannia a Olbia

Il suo ultimo lavoro prima della prematura scomparsa, “Rosa de Papel” (pubblicazione postuma), è un tributo all’opera giovanile di Federico Garcia Lorca, le cui poesie sono state magistralmente musicate e interpretate dall’artista sarda.

La decima edizione della Rassegna letteraria Sul Filo del Discorso ritorna giovedì 15 settembre alle ore 21 in Piazza dello Scolastico con lo spettacolo musicale “Poesie di Carta”, Grazia Di Michele omaggia Marisa Sannia; un dialogo a distanza sul filo delle melodie e delle emozioni tra le due artiste, accomunate dall’amore per la musica e per la poesia. Un concerto omaggio alla grande artista sarda, un’occasione unica per ricordare la sua passione per i poeti e la poesia.Lo spettacolo “Poesie di Carta” la voce del vento e del mare è dunque un omaggio a Marisa Sannia e al suo amore per la poesia; una passione che negli anni la ha portata oltre che a scrivere testi e musiche per se stessa “Nanas e Janas”, anche a musicare versi di poeti sardi quali Antioco Casula “Sa oghe de su entu e de su Mare” e Francesco Masala “Melagranada”.Lo spettacolo concerto di Grazia Di Michele è dunque caratterizzato dall’esecuzione di brani musicali scritti e pubblicati dall’artista di Iglesias, intervallati da testi ricavati dai suoi pensieri spesso estemporanei, e ancora, stralci di copioni da lei scritti per la presentazione dei suoi spettacoli teatrali oltre che, naturalmente, da brani delle sue prime opere. Lo spettacolo artistico si materializza attraverso il racconto poetico in cui Marisa e i Poeti su citati vengono rappresentati tra canzoni e arrangiamenti musicali nutriti da parole e versi in alcuni casi espresso in “over voice” dalla stessa Marisa. Un evento multimediale in cui si fondono le diverse anime delle due protagoniste. La cantautrice Grazia Di Michele nel progetto musicale “Poesie di Carta” è accompagnata dai musicisti storici di Marisa, (Marco Piras - pianoforte, Fabrizio Fabiano - violoncello, Bruno Piccinnu - percussioni) e dai collaboratori storici della cantante Romana, Fabiano Lelli alla chitarra ed Ermanno Dodaro al contrabbasso.Marisa Sannia, scomparsa prematuramente nel 2008, è nota al grande pubblico per Casa bianca (canzone seconda classificata al Festival di Sanremo del 1968) e per essere stata la prima a cantare La compagnia, brano poi inciso da Lucio Battisti, Mina e Vasco Rossi. Marisa Sannia, però, in carriera ha fatto anche molto altro. È stata un’artista poliedrica, che ha scritto testi e musiche per se stessa ed ha musicato versi di poeti sardi. L’evento è realizzato in collaborazione con Musicultura Sardegna.