Siddùra sempre più "green" grazie al fotovoltaico e all'eliminazione della plastica

L’impianto consente di produrre la quantità di energia necessaria per sopperire ai consumi nel momento della vendemmia, nel picco massimo di fabbisogno. Mentre, durante il resto dell’anno, i kilowatt in eccedenza vengono immessi nel sistema energetico del territorio a vantaggio della comunità.“L’autonomia energetica è importante per la crescita della cantina - spiega Mattia Piludu, direttore tecnico di Siddúra -. Inoltre, immettere in rete l’energia che non utilizziamo rispecchia pienamente la nostra filosofia aziendale: avere una produzione a basso impatto che contribuisca alla salvaguardia dell’ambiente”.Siddùra diventa anche “plastic free” e mette al bando le bottiglie di questo tipo di materiale: negli uffici, nei campi e nella cantina, tutti i dipendenti e i collaboratori dell’azienda avranno a disposizione delle borracce che potranno essere costantemente riempite usufruendo delle acque provenienti dal sistema di depurazione e filtraggio della cantina.La svolta verde della cantina di Luogosanto passa anche attraverso l’eliminazione di qualsiasi intervento fitosanitario, che tradizionalmente viene programmato nei periodi più soggetti all’insorgenza delle malattie dovute a umidità e parassiti. Per ottenere questo obiettivo, Siddùra ha installato una stazione di monitoraggio degli insetti che consente di campionare i parassiti presenti in vigna, identificarli e prevenire le eventuali fitopatie.L’agronomo Luca Vitaletti spiega il metodo di funzionamento. “Purtroppo anche in Gallura stanno arrivando alcune specie di insetti non endemiche e potenzialmente pericolose per le piante - sottolinea Vitaletti -. Bisogna quindi essere pronti e prevenire le emergenze. Noi lo abbiamo fatto tramite un sistema che si chiama “Trap view”: è stato sviluppato in Italia ed è molto efficace perché ci consente di monitorare ben 25 ettari di vigneto con una sola, piccola struttura. Inoltre, è tutto automatizzato: in base alla tipologia di insetto catturato nella Trap view, il sistema calcola tra quanti giorni o settimane si raggiungerà il rischio di infestazione”.“Grazie alla stazione meteo siamo in grado di sapere cosa succederà dal punto di vista meteorologico e di conoscere il tasso di umidità - conferma Mattia Piludu -. Adesso, con l’aggiunta del sistema di controllo degli insetti, possiamo prevedere le malattie e prevenire eventuali trattamenti fitosanitari. Siddùra punta a crescere sempre di più dal punto di vista tecnologico, con importanti ed efficaci strategie di tutela ambientale”.