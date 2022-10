Online il documentario sul Red Valley Festival di Olbia

OLBIA. E’ disponibile oggi sulla il documentario sulla grande kermesse musicale andata in scena questa’estate il Red Valley Festival. Una manifestazione mai vista in Sardegna che ha portato a Olbia gli artisti più famosi del panorama rap e poi italiano come Salmo, Marracash, Fabri Fibra, i Pinguini Tattici Nucelari, Blanco, Irama, Shablo, Mr. Rain e altri. Oltre ottanta minuti di immagini, musica e interviste ai protagonisti con riprese esclusive nel backstage. Il titolo del documentario è “Red Valley: Siamo quello che ascoltiamo”.

E’ disponibile oggi sulla piattaforma di Amazon Prime il documentario sulla grande kermesse musicale andata in scena questa’estate il Red Valley Festival. Una manifestazione mai vista in Sardegna che ha portato a Olbia gli artisti più famosi del panorama rap e poi italiano comeOltre ottanta minuti di immagini, musica e interviste ai protagonisti con riprese esclusive nel backstage. Il titolo del documentario è “Red Valley: Siamo quello che ascoltiamo”.





Nel 2022 gli Italiani passano più tempo ad ascoltare musica (19 ore a settimana) che a mangiare. Si dice che "siamo ciò che mangiamo", forse oggi stiamo diventando ciò che ascoltiamo. Quest'estate al Red Valley Festival si sono esibiti gli artisti più ascoltati dell'anno. Questo documentario è una conversazione con loro per capire meglio la musica che ascoltiamo e chi stiamo diventando. La regia è stata affidata a Olmo Parenti e il filmato online da poche ore ha già totalizzato migliaia di visualizzazioni. Grande la soddisfazione dell’amministrazione olbiese per la riuscita dell’evento e per questo nuovo traguardo, non a caso si sta già lavorando all’edizione 2023.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione