Francesco Spano del Kan Judo Olbia si laurea campione sardo ad Arborea

Questo atleta che proviene come sempre dal settore giovanile Kan judo Olbia, del Maestro Angelo Calvisi c.n 5° dan che opera in città da 37 anni con la storica palestra che ha visto calcare nell’arco degli anni sul tatami olbiese migliaia e migliaia di atleti “ judoca “ di tutte le eta’ ,bambini ,ragazzi , adulti.

Il Judo team Angelo Calvisi conquista un titolo sardo, un argento e tre bronzi nella classe esordienti B. Ottimo risultato nella prima importante gara della stagione agonistica per i ragazzi del Kan Judo Olbia al campionato regionale che si è disputato domenica scorsa ad Arborea e che ha visto sui tatami 180 atleti sardi nelle diverse categorie di età e peso.Si laurea campione sardo Francesco Spano che vince il titolo nella categoria dei cinquanta chili esordienti A che è così in corsa per la vittoria finale del Grand Prix Regionale, torneo a tre tappe,dove attualmente dopo 2 tappe, è primo a pari punti con un suo compagno di squadra Riccardo Nappo.Oltre a promuovere la disciplina del judo con l’organizzazione di importanti manifestazioni (n. 59 ) vedi “ trofeo judo in action “ , trofeo baby ippon “, trofeo master , trofeo ne waza , trofeo kata . Grande soddisfazione dello staff tecnico Kan judo anche per gli altri risultati ottenuti. Vicecampione nei 66 chili esordienti B, si è laureato Jacopo Merone che ha conquistato l’argento con un po’ di rammarico per il mancto oro in finale. Merone rimane comunque in corsa per la vittoria finale del ” Grand Prix Regionale” e attualmente si trova al primo posto. Mentre i tre bronzi sono stati conquistati da Gabriele Piccinnu nei 45 chili. Esord. B, e ancora Riccardo Nappo nei 45 chili. Esord. A, insieme a Giovanni Cambedda sempre nei 45 chili.Gara sfortunata questa volta per Dennis Canu e Andrea Piccinnu che, nella difficilecategoria dei 55.KG, non hanno purtroppo superato le fasi eliminatorie.Assente ultim’ora per problemi di salute il capitano della squadra Diego Langiu probabile medagliato nei 55.kg esord. B. La squadra era accompagnata dal Maestro Angelo Calvisi c.n 5° dan ,e dal tecnico Gavino Carta c.n. 3° dan che curano la preparazione degli atleti (insieme ai collaboratori tecnici , Elio Mele, fusaro mario e Federica Calvisi ) nella palestra di via Perù n.3 a Olbia. Queste medaglie regionali premiano il lavoro che si svolge nel club olbiese che cura in maniera particolare il settore giovanile e gli atleti che provengono dal nutrito vivaio dello storico club olbiese dove hanno iniziato a alcare il tatami fin dall’età di 6/7 anni .