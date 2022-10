Parco Nazionale di La Maddalena a lavoro per l'ascolto della cittadinanza

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

A poco più di un mese dall'insediamento, il Direttore del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, il Dr. Giulio Plastina esprime soddisfazione e ringrazia tutti gli operatori (trasporto passeggeri, noleggio e locazione, centri di immersione subacquea, guide ambientali, scuole di vela) che hanno inviato alla mail "iopartecipo@lamaddalenapark.it" le proprie proposte e suggerimenti.Le stesse saranno oggetto di attenzione da parte del Consiglio Direttivo che potrà prendere spunto o tenere in considerazione quelle ritenute più interessanti e sostenibili dal punto di vista della fruizione eco turistica dell’area protetta.Lo scorso 17 ottobre è stato, organizzato un incontro con i pescatori professionali locali. L’incontro ha consentito di riallacciare un dialogo con i custodi locali della cultura isolana e di una antica tradizione marinaresca, ritenute fondamentali dall’Ente Parco. Il prossimo 20 ottobre è in programma un incontro con le guide ambientali escursionistiche di La Maddalena.A seguire, il 21 ottobre il Direttore incontrerà i centri di immersione subacquea che operano nel parco.Obiettivo degli incontri che proseguiranno anche la settimana successiva, con gli operatori del trasporto passeggeri e del noleggio e locazione è, coinvolgere tutti gli attori nel processo di condivisione delle scelte necessarie per una fruizione sostenibile del Parco.