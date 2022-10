Venerdì a Olbia l'Università di Cagliari presenta un progetto sull'edilizia termica

“L’iniziativa si colloca nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo denominato "PERLABLOC" finanziato da Sardegna Ricerche nell'ambito della "bioeconomia" - spiega il professor Mauro Sassu dell’Università di Cagliari -. I partner del progetto, oltre all'Università di Cagliari, sono la società Isolperl di Gonnostramatza (produttrice di perlite espansa) e la società Vinci prefabbricati di Sanluri (produttrice di blocchi e masselli per edilizia e infrastrutture)”.





Il laboratorio dell'Università di Cagliari è coinvolto nei test sperimentali e nelle valutazioni progettuali, mentre i partner industriali forniscono campioni e know how operativo e tecnico- commerciale. Consulente del progetto è la società di ricerca applicata Lucense di Lucca, da anni impegnata in iniziative di bioeconomia nel settore edile. Dopo i saluti istituzionali, il programma della giornata prevede alle ore 15.30 l’intervento del professorMauroSassusultema“IlprogettoPERLABLOC-blocchie manufattiediliinagglomerato di perline: primi risultati sperimentali”; alle ore 16.30 la Isoperl sas presenterà “La perlite espansa nell’edilizia”; alle ore 17 la Manufatti Vinci srl relazionerà su “Soluzioni innovative per blocchi vibrocompressi”; chiuderà gli interventi alle ore 17.30 l’Istituto Lucense con una relazione su “Abitare Mediterraneo nelle soluzioni edilizie NZeb”. Alle ore 18 è prevista la discussione.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

"Economia circolare e prodotti sardi per l'edilizia, sfide e opportunità: il progetto PERLABLOC" è il titolo di una tavola rotonda organizzata dall’Università di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, venerdì 21 ottobre, dalle ore 15 alle ore 18 a Olbia, presso la sala conferenze del Cipnes-Gallura che, apprezzando e condividendo l’iniziativa, ha concesso il patrocinio gratuito.Il progetto sviluppa una filiera interamente sarda di blocchi e pannelli per edilizia ad elevate proprietà termiche e con caratteristiche meccaniche tali da renderli idonei all'uso di pareti di tamponamento o divisorie ed anche, in prospettiva, valide per pannelli di coibentazione.Il workshop è aperto alle aziende e agli operatori dell’edilizia, e ai professionisti operanti nel settore.