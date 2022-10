Domani all'università di Sassari la finale della Star Cup Sardegna 2022

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’aula magna dell’Università di Sassari, in piazza Università, ospiterà martedì 25 ottobre, con inizio alle ore16,30, la finale della Start Cup Sardegna 2022.L’evento, aperto dai saluti del Rettore dell’Università di Sassari, Prof. Gavino Mariotti, potrà essere seguito in presenza ma anche in diretta streaming sul canale https://www.startcupsardegna.it/competition/ e sui canali social dell’Università., in collaborazione con Progetto INNOIS, INNOvazione e Idee per la Sardegna e della Fondazione di Sardegna, con i contributi di Banco di Sardegna, Verde Vita, Abinsula, Sardegna Ricerche ed è giunta alla XV edizione.L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare la valorizzazione della ricerca e alla nascita e lo sviluppo di imprese ad alto potenziale innovativo e di crescita nel territorio regionale. Sin dalle prime edizioni il suo partenariato si compone di enti pubblici, agenzie territoriali preposte all’innovazione, associazioni di categoria, banche e fondazioni, imprese innovative e altri attori locali.Questa edizione è iniziata nel mese di giugno con con la selezione delle 10 migliori idee, percorso che è poi proseguito con un percorso intensivo di affiancamento e di sviluppo delle idea imprenditoriale fino alla stesura del Business Plan.Easycura, una App che facilita l’incontro tra domanda e offerta di assistenza sanitaria e parasanitaria.Hease Life, una soluzione pensata per le RSA e simili per garantire maggiore controllo sulla salute dei loro ospiti.I-Chicken, dispositivo tecnologico per l’allevamento di galline ovaiole con sistema Free Range.Lapper, un cronometro basato su GPS creato per gli sport e le attività in cui non si possa essere distratto da un dispositivo.Maponos Music, un supporto didattico digitale per lo studio del repertorio orchestrale.My Day Pass, un marketplace per la prenotazione, da parte dei clienti esterni, di servizi ancillari di hotel e resort.Riv4U, un rivestimento microbicida, economico ed ecosotenibile, per superfici che limita la trasmissione indiretta dei patogeni.TrustFact, una innovazione tecnologica che permette di rilevare e sfatare le fake news prima che si diffondano.Vitigna, un nuovo superfood, basata sui residui della lavorazione del vino, capace di ridurre i disturbi gastrointestinali.Worldy, una community di informazione generalista e orizzontale dedicata principalmente a un pubblico under 30.In palio 18mila euro per i vincitori: 5mila euro per il primo classificato, 3mila euro per il secondo, 2mila euro per il primo, l’abbonamento alla Unione Sarda per i componenti i team e la copertura delle spese (fee, viaggio, vito e alloggio) per la partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione. La fase nazionale della competizione dove competono i vincitori delle varie Start Cup Regionali.Nel corso delle precedenti edizioni della Start Cup sono state raccolte 350 idee di business per un totale di 1530 partecipanti, 132 business plan presentati, oltre 230mila euro di premi erogati fino al 2021; 30 le aziende costituite.