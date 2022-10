Whatsapp in tilt da stamattina, cosa sta succedendo?

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Quando ti serve non funziona. Soprattutto oggi che il sistema di messaggistica istantanea Whatsapp non funziona. Dalle 8.45 di stamattina l'app sembra impallata, la connessione al server non funziona né sulla versione per smartphone né su quella per desktop. Il sito internet downdetector ha raccolto un picco di segnalazioni proprio in queste ore. Inutile disinstallare l'app e reinstallarla, non dipende dal software. Al momento non si conoscono i motivi anche perché tutte le altre app del "gruppo" Meta sono pienamente funzionanti come Instagram e Facebook. Non rimane che utilizzare Telegram, per il momento e per chi lo ha. Maggiori aggiornamenti nel corso della giornata.