Domani a Olbia il concerto della Salon Orchestra

La serata musicale, organizzata dall'amministrazione comunale, vede in scena l'ensemble strumentale diretta dal maestro Filippo Gianfriddo. Il programma prevede alcuni passaggi tra il suggestivo “Frühlingsstimmen” (Voci di Primavera) op. 410, il valzer scritto da Johann Strauss (figlio) per il celebre soprano austriaco Bianca Bianchi (al secolo Bertha Schwarz), nella fortunata trascrizione per orchestra dello stesso autore e i brillanti e maliziosi accenti di “Die Fledermaus” (Il pipistrello) celebre operetta sempre di Johann Strauss (figlio) costruita intorno ad una beffa tra tradimenti, equivoci e smascheramenti che evocano le atmosfere della capitale austriaca. Spazio poi a ouverture e arie d'opera da “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, per un'incursione tra i capolavori del melodramma e infine le note sognanti del valzer capolavoro “An der schönen blauen Donau” che fluttua sulla corrente del Danubio blu.





«Un evento che solennizza l'apertura dell'anno formativo della scuola civica – commenta il neo direttore Fabrizio Ruggero – con un ensemble composito, formato da importanti musicisti provenienti dall'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. È un momento importante di incontro tra docenti e alunni, genitori e autorità. Il concerto mostra ancora una volta al pubblico il MusMat, bellissima struttura che si candida a essere tempio della musica a Olbia. Un edificio riqualificato che ha tutti gli strumenti per essere luogo dover crescere con l'arte e la bellezza».





«Ripartono i corsi e saranno occasione per i nostri ragazzi e le nostre ragazze di imparare a suonare degli strumenti – così la vice sindaco e assessore comunale alla Cultura, Sabrina Serra –, ma anche per socializzare e confrontarsi. Grazie all'Accademia De Muro che ci dona questo bellissimo concerto, auguriamo al nuovo direttore buon lavoro e che si possa continuare a far crescere la scuola con un'offerta sempre più moderna e adeguata alle aspettative».

L'evento è duplice: il festival Bernardo De Muro torna sotto i riflettori e lo fa con un viaggio nella musica dell'Ottocento e della Mitteleuropa a cura della Salon Orchester. L'appuntamento è presso il Musmat di Olbia, domani domenica 11 dicembre alle ore 17. Si tratta di una tappa della rassegna ideata dall'Accademia omonima, ma anche della data inaugurale del nuovo anno formativo 2022-23 della Scuola civica di Olbia. Il concerto suggella l'incarico del maestro Fabrizio Ruggero, già direttore artistico dell'Accademia Bernardo De Muro, come nuovo direttore artistico della Scuola civica olbiese.Domenica, lo stesso concerto avrà una replica eccezionale al Teatro comunale di Oschiri, alle ore 20.