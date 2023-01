Inaugura a Olbia il mercato contadino della Community Hub

Le imprese che hanno aderito spaziano dalla produzione di olio, vino, riso, frutta, zafferano, passando per il miele, dolci, marmellate fino ai formaggi vegani. La lista include: Agrobass – Mulino Garau; Su Groffu; Agricura; Agreste; Sa Pompìa; Podere45; Su Turrone; Oleificio Gallura; Veghu; Anima Mundi.





Dopo il primo appuntamento il mercato contadino si ripeterà ogni terzo sabato del mese e diventerà un appuntamento fisso in un luogo di socialità per il quartiere e punto di partenza per tante altre iniziative legate alla valorizzazione del prodotto agroalimentare locale, alla promozione di una alimentazione sana e sostenibile e alla creazione di un luogo di socialità e condivisione.

Sabato 17 dicembre dalle ore 8.30 alle 13.30 verrà inaugurato il primo mercato contadino di Poltu Quadu, realizzato grazie alla collaborazione con Slow Food Gallura e diversi produttori agricoli locali. Il mercato contadino, nella speciale veste natalizia, sarà l'occasione per gli abitanti del quartiere e non solo di entrare in contatto con imprese agricole del territorio che offrono prodotti di qualità e a kilometro zero. L'iniziativa si inserisce nel progetto “Olbia Community Hub” finanziato nell'ambito del Programma ITI “Olbia città solidale, sostenibile, sicura” e vedrà la partecipazione dell'Assessora ai Servizi Sociali del Comune di Olbia Simonetta Lai.Al termine del mercato contadino, tutti i membri del Community Hub potranno partecipare al pranzo di Natale, un momento di socialità e solidarietà. Infatti, i prodotti devoluti dalle aziende agricole partecipanti e i pasti offerti verranno poi devoluti alle persone più bisognose. Per partecipare al pranzo è necessario iscriversi presso la Portineria di Comunità in Via Perugia, 3 oppure scrivendo una e-mail a info@olbiacommunityhub.it