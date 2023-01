A La Maddalena esercitazione antincendio e antinquinamento

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

con la partecipazione di tutti gli Enti, le Amministrazioni e le Forze di Polizia interessate da queste tipologie di emergenza. E' stato simulato un principio di incendio a bordo di un'imbarcazione da diporto ormeggiata presso un pontile della Marina di Porto Massimo ed originatosi presumibilmente da un corto circuito avvenuto nel locale della cucina di bordo. L'emergenza ha visto coinvolto il proprietario dell'unità navale, presente a bordo durante il divampare delle fiamme ed infortunatosi nel tentativo di domare l'incendio.Sono state attivate tutte le procedure di emergenza per prestare soccorso alla persona infortunata, per spegnere l'incendio divampato a bordo e per fronteggiare tempestivamente il potenziale inquinamento del mare, come previsto dai vigenti Piani di Emergenza e dal Piano Operativo di Pronto Intervento Locale.Alle operazioni coordinate dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena, hanno preso parte i Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, il Servizio 118 e l'Associazione Volontariato Protezione Civile - Sezione La Maddalena (AVPC) che, in sinergia tra loro, hanno assicurato un'ottima capacità di risposta ad una possibile situazione emergenziale. L'occasione si è rivelata un importante e positivo test per tutti gli Enti ed i Soggetti istituzionalmente coinvolti e preposti ad affrontare le emergenze.Si ringraziano tutte le Istituzioni, gli Operatori intervenuti e la Società Marina di Porto Massimo per la preziosa collaborazione e per la qualificata opera professionale sempre garantita, in una realtà marittima che si pone come prioritari obiettivi la Salvaguardia della Vita Umana in Mare, la Sicurezza della Navigazione e la Tutela dell'Ambiente.