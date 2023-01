Nel nord Sardegna sequestro di giocattoli pericolosi e olio lubrificante

L'operazione si è svolta a Sassari, località Predda Niedda, dopo una lunga indagine, che ha coinvolto numerose attività commerciali della zona. Oltre ai giochi, gli agenti comunali e i funzionari ADM hanno scoperto anche la detenzione per la vendita al minuto di oltre 600 chili di olio lubrificante, in assenza della prescritta licenza fiscale. I rivenditori rischiano, per i giocattoli non a norma, una sanzione amministrativa tra i 1.500 euro e i 10mila euro. L'assenza di certezze sulla provenienza e sulla modalità di fabbricazione dei giocattoli potrebbe esporre i bambini a rischi potenzialmente pericolosi per la loro incolumità. Mentre per aver aperto un deposito fiscale senza la licenza prescritta dal Testo Unico sulle Accise, una sanzione amministrativa tributaria da 1.032 euro a 5.164 euro.





L'attività di controllo e repressione della vendita di merce pericolosa e oggetto di contraffazione si inserisce tra quelle che la Polizia locale svolge quotidianamente a tutela della salute e dell'incolumità fisica delle persone, specie di quelle più fragili.

I funzionari dell'Ufficio delle Accise, Dogane e Monopoli(ADM) di Sassari in collaborazione con la Polizia Locale, grazie a un protocollo d'intesa tra i due Enti, finalizzato ad effettuare controlli congiunti nel territorio, nei giorni scorsi hanno sequestrato tre scatoloni contenenti un centinaio di giocattoli, privi di etichette e marchio CE.