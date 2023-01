Discoteca chiusa dalla polizia nel nord Sardegna: troppe irregolarità

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il mese di dicembre, tradizionalmente ricco di festività e di organizzazioni di feste in locali pubblici, vede un incremento del lavoro della Polizia di Stato sotto il profilo dei controlli dei locali pubblici. Nell'ambito dell'intensificazione dei servizi specifici, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Sassari ha effettuato un controllo volto alla rilevazione della capienza effettiva degli avventori all'interno di una nota discoteca cittadina, accertando la presenza di 500 persone nonostante la capienza massima consentita ne indicasse 150, con grave pregiudizio per la sicurezza dei clienti nonché dello stesso personale dipendente del locale. Pertanto i poliziotti hanno proceduto a far evacuare il locale in sicurezza aprendo tutte le uscite per far defluire i clienti presenti. Inoltre gli agenti hanno accertato anche l'impiego di tre operatori addetti ai servizi di controllo di pubblici spettacoli privi della prescritta abilitazione, ai quali è stata contestata la relativa sanzione amministrativa. Il gestore del locale, oltre ad essere stato sanzionato per la somministrazione di alcolici oltre l'orario consentito, è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica. Successivamente, come richiesto dal Pubblico Ministero in sede giudiziale, il Giudice ha disposto il sequestro preventivo del locale.