Domani appuntamento di Coppa Italia per l'Hermaea Olbia

LE DICHIARAZIONI – A presentare i temi del match è il libero dell’Hermaea Alice Barbagallo: “Mi aspetto che la squadra scenda in campo con atteggiamento propositivo – afferma – la vittoria di domenica ci ha sollevato l’umore e ci ha dato quella fiducia nei nostri mezzi che era un po’ calata dopo la sconfitta di fine anno contro il Club Italia. La partita di Talmassons va affrontata con positività: la Coppa Italia è praticamente un campionato a sé, per cui dovremo dare il massimo di noi stesse. Tutto può succedere, anche contro una squadra forte come Talmassons. Per provare a fare risultato dovremo senz’altro essere impeccabili in battuta e nella fase muro difesa, riprendendo l’identità mostrata contro Offanengo. Sarà sicuramente stimolante confrontarci contro la seconda forza dell’altro girone. Il morale è alto, abbiamo preso fiducia e non possiamo che migliorare. Stiamo lavorando duro con lo staff, sia nello studio dei video che nel lavoro analitico in palestra. Pretendiamo tanto da noi stesse, e ora ci auguriamo di cambiare la tendenza soprattutto fuori casa”.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Archiviata la bella affermazione casalinga su Offanengo, l’Hermaea Olbia si rimette in marcia: giovedì arriva l’appuntamento con la Coppa Italia Frecciarossa, che vedrà le aquile tavolarine ospiti del Cda Talmassons, formazione terza classificata nel Girone B al termine del girone d’andata.La sfida, che si disputa in gara secca ed è valida per gli ottavi di finale della competizione, si rinnova a un anno di distanza dall’ultimo precedente: il 12 dicembre 2021, infatti, le friulane superarono in tre set le biancoblù (25-19, 25-20, 25-17) guadagnando il passaggio al turno successivo.Hermaea e Talmassons si sono però affrontate anche lo scorso 14 ottobre in un allenamento congiunto vinto ugualmente dal sestetto di coach Leonardo Barbiero in tre set.Grazie a una striscia di sette vittorie consecutive, Talmassons si è recentemente insediata in seconda posizione nel Girone B, con un bilancio di 9 successi e 3 sole sconfitte. Nel roster friulano figurano diverse giocatrici di pregio per la categoria, a cominciare dall’opposto Veronica Taborelli, miglior realizzatrice di squadra con 182 punti messi a terra.Fischio d’inizio giovedì 12 gennaio alle 20.30 al Palasport di Latisana (Udine). Arbitreranno i signori Adamo e Pescatore. La gara sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube VolleyballWorld Italia.