Countdown per il Carnevale di Tempio 2023: dal 16 febbraio via ai festeggiamenti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tutto pronto per l’edizione 2023 de Lu Carrasciali Timpiesu, il carnevale allegorico unico nel suo genere in Sardegna . Il comune di Tempio Pausania è pronto per regalare alla comunità, ai turisti e al pubblico che seguirà anche dalle dirette televisive, l’inedita edizione 2023 del Carrasciali Timpiesu. Tutti matti !!! Lu mundu a lu riessu ( Tutti matti!!! Il mondo al contrario ), questa è l’allegoria intorno alla quale si muove tutta la manifestazione carnevalesca. Il calendario del Carrasciali Timpiesu 2023 prevede il primo appuntamento il 12 febbraio, domenica, con due incontri imperdibili: il primo alle 10,30 è l’atteso raduno Bandistico regionale, il secondo alle ore 17,00 è la Gran parata delle Bande Musicali. Come tradizione vuole, il prossimo 16 febbraio avrà inizio la storica Sei giorni Carnevalesca. Si comincerà con la tradizionale sfilata di apertura del giovedì grasso che prevede l’ingresso in città di Sua Maestà Re Giorgio e lo Show dei Carri allegorici. Palazzina Comando alle ore 16,00 di Venerdì 17 ospiterà il Convegno "Carnevale Tempiese: il mondo al rovescio ;aspetti etno-antropologici di una tradizione secolare. La serata proseguirà alle ore 18,00 in piazza XXV aprile alle ore 18:00 con CARRASCIALIVEMUSIC e gli AUDIOMAGAZINE.