Golfo Aranci sempre più sicura grazie all'acquisto di otto nuovi defibrillatori

La Meditech che si è aggiudicata la fornitura procederà anche a formare trenta cittadini appartenenti a diverse categorie: forze dell'ordine, personale del Comune, Barracelli e titolari di stabilimenti balneari. «Con questa iniziativa - ha poi concluso Mulas - rendiamo il paese più sicuro e in grado di proteggere anche i turisti cui offriamo una sicurezza in più.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. «Stiamo ultimando le procedure che ci consentiranno di fare di Golfo Aranci un paese cardioprotetto. Grazie al lavoro dell'Assessore Giuseppe Langella abbiamo infatti acquistato otto defibrillatori che installeremo in tutto il paese e nelle spiagge. Ci mettiamo così in linea con le disposizioni della Legge Mulè per cui, in assenza di personale sanitario o di personale non sanitario ma formato sul primo soccorso, anche i cittadini comuni, che non hanno ricevuto una formazione specifica, siano autorizzati a utilizzare i DAE», con queste parole il sindaco Mario Mulas ha voluto annunciare il provvedimento.