Il Kan Judo Olbia festeggia 38 anni di successi e grande sport

Complessivamente il Kan Judo Olbia vanta piu di 60 manifestazioni di vario livello organizzate in città nel Paladeiana del Fausto Noce (ora fuori uso ), un vero record di continuità e serietà negli anni nel proporre eventi di livello regionale nazionale ed internazionale . Quest'anno ritorneranno nel mese di novembre e dicembre ( gia inseriti nel calendario gare regionale ) le storiche manifestazioni ,il 23° Trofeo Judo in Action, e il 21° Trofero Baby Ippon , bloccate da alcuni anni a causa della pandemia e della chiusura del Paladeiana.







Sono stati tanti i risultati agonistici,tecnici e sportivi, individuali e di squadra ottenuti in terra sarda - commenta il Maestro Calvisi - , nella penisola e all’estero dagli atleti e dal team kan judo, atleti sempre e solo provenienti dal vastissimo e curatissimo vivaio giovanile che parte da atleti di tenera età di 4 anni , e poi attraverso un lavoro certosino si sviluppa in vari cambi di crescita che determinano selezioni per l’attivita’ tecnica, preagonistica e agonistica. Gli ultimi risultati i due Gran Prix regionali vinti da Francesco Spano (vincitore anche del campionato sardo 2023) e Jacopo Merone (vice campione sardo).





«Attualmente è un periodo positivo per le palestre e gli sport di contatto ja proseguito il Maestro - , conosciamo tutti le problematiche che ci hanno interessato per mezzo delle procedure anticovid , che chiaramente ci hanno penalizzano tantissimo, essendo il judo uno sport di contatto in prima linea. Ci siamo ripresi alla grande e abbiamo iniziato bene la fine stagione 2022 e stiamo continuando al meglio il nuovo anno , pieno di tante aspettative ,da parte di tutto lo staff tecnico composto da Gavino Carta c.n 4° dan , mele elio c.n 3°dan , Mario Fusaroc.n 2° dan, Salvatore Calvisi c.n. 2° dan e Federica Calvisi c.n 1° dan, felici nel ritrovarci a poter esprimere totalmente l’insegnamento globale dei vari aspetti agonistici e tecnici senza ridimensionamenti di nessun tipo,almeno per ora.

. Un traguardo molto importante nel mondo delle arti marziali, un risultato che colloca la società olbiese tra i club piu importanti della sardegna. Tanta storia nel lavoro a 360 gradi del Kan judo Olbia di Angelo Calvisi. Nasce nel 1985 per opera del maestro Salvatore Degortes, nel 1991 c'è stato il passaggio di consegne, l’associazione passa in mano ad Angelo Calvisi, atleta e pupillo del M° Degortes.Nel 1997 arrivò la svolta in città, dopo un’assenza di tredici anni, è ritornata a Olbia un evento judoistico, una manifestazione competizione agonistica, ad organizzarla il M° Angelo Calvisi e il suo staff organizzativo, in collaborazione con il comune e diversi sponsor locali. Si trattava del “Trofeo Judo in Action International” con 56 società presenti e 412 partecipanti, un vero record , un’intera giornata di sport e di festa al Paladeiana del parco Fausto Noce , rinominato nell’ambiente judoistico Kan Judo Olbia Arena.Un grande successo a tutti gli effetti cxhe collocò Olbia nelle prime posizioni delle location regionali judoistiche , grazie anche alle altre quattro manifestazioni di diverso stile tecnico organizzate dal creativo staff olbiese, il Trofeo Baby Ippon , e altre tre manifestazioni sperimentali mai effettuate in sardegna il “Trofeo Master no limits”, IL” Trofeo ne Waza” ( lotta a terra) e il “Trofeo Kata La Forma” Organizzazione e creativita’ che premia in maniera egregia il sodalizio olbiese come fiore all’occhiello del panorama judoistico regionale e non solo.Comunque positivi e forti , grazie al nostro gruppo ,la grande famiglia Kan Judo olbia, che abbiamo ritrovato sul tatami (94 gli atleti tesserati ) e fuori dal tatami con i vari staff , genitori e simpatizzanti che ci seguono e che condividono con noi gioie e dolori sportivi oramai da quasi 40 anni. Da sempre dedicando interamente i nostri spazi tecnici / sportivi ad una sola disciplina rigorosamente ed esclusivamente in una sede di allenamento privata per la pratica di solo judo con i 4 turni giornalieri che si svolgono nella palestra di via Perù n.2 ( dietro stadio bruno Nespoli )».