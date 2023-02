© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti intorno alle 19 per la ricerca di tre turisti Argentini che al calar del buio, disorientati,si sono persi nelle campagne in località “sa paulazza” nel comune di Olbia. I tre giovani in buono stato di salute sono stati rintracciati dalla squadra dei vigili del fuoco e accompagnati alla propria vettura.