Stasera a Leicester la Dinamo in campo per scrivere la storia

che hanno seguito con entusiasmo la vittoria del campionato da parte di una piccola realtà di provincia. Inghilterra- Italia, nazioni diverse ma sogni simili: l’impresa della squadra allenata da Claudio Ranieri ha ricordato ai cestofili l’impresa della Dinamo Banco di Sardegna della stagione 2014-2015, con lo storico triplete.per la prima volta il club di via Nenni calcherà un parquet inglese e gli uomini di Esposito sono pronti a vendere cara la pelle. Inizia un cammino di sei partite di regular season di Coppa, e i biancoverdi sono chiamati a crescere partita dopo partita con l'obiettivo di conquistare la qualificazione al prossimo turno. Perché questo accada sarà importante partire bene, determinati, fin da stasera: alle 19 ora locale (le 20 in Italia) sarà alzata la prima palla a due della regular season di Fiba Europe Cup.È il momento di scendere in campo e rappresentare un’isola intera dando tutto sul parquet: per Devecchi e compagni i prossimi tre match continentali saranno nelle mura casalinghe per difendere il campo di casa al grido di #NotInMyIsland.Dinamo Globetrotters. Per la prima volta nella sua storia la Dinamo Banco di Sardegna disputerà una sfida in Inghilterra, aggiungendo la diciottesima bandierina nel suo tour europeo. Dal 2012 -anno di inizio dell’avventura continentale- a oggi il club ha disputato le partite in diciassette nazioni diverse: Francia, Spagna, Serbia, Croazia, Germania, Belgio, Turchia, Montenegro, Lituania, Ungheria, Russia, Israele, Repubblica Ceca, Polonia, Grecia e Principato di Monaco. La scorsa settimana i giganti sono stati per la prima volta in Portogallo conquistando, sul parquet di Lisbona, la qualificazione al gruppo H di Fiba Europe Cup. Un solo giocatore ha vissuto tutte queste trasferte: il capitano Jack Devecchi.L’avversaria: Leicester Riders BC. La formazione inglese è la prima squadra britannica a prendere parte a una competizione continentale, a undici anni di distanza dalla partecipazione del Guildford Heat alla Uleb Cup: svanito il sogno di prendere parte alla Basketball Champions League, dopo l’eliminazione per mano dei danesi Bekken Bears, i Riders si presentano alla regular season di Fiba Europe Cup con l’entusiasmo e la voglia di fare bene della matricola. In panchina c’è coach Rob Paternostro, il cui cognome tradisce le origini italoamericane, che ha vinto due titoli nazionali (2013-2017) ed è stato eletto per cinque stagioni coach of the year. Il club ha puntato su un gruppo giovane e atletico, con alcuni rookie chiamati al debutto: tra questi ci sono i due giocatori classe 1994 Deandre Burnett, guardia, e l’ala Jairus Holder, prodotto di Jacksonville. Tra i sorvegliati speciali della squadra spiccano Trayvonn Wright, che fa rientro nel campionato inglese dopo le esperienze in Svezia e Grecia, e Kiefer Douse, giocatore canadese. Chiudono il roster i numerosi giocatori nazionali come Jamell Anderson, Harrison Gamble, Rema Lascelles e Andy Thompson.Diretta su Dinamo Tv. La sfida di questa sera sarà trasmessa in diretta nella Club House di via Nenni a Sassari: è necessario prenotare il proprio posto allo 079275075.