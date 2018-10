Golfo Aranci, un fulmine sbriciola due pali della luce ***FOTO***

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Due pali della luce sulla circonvallazione di Golfo Aranci sono stati colpiti da un fulmine nel corso del forte temporale di questa mattina e si sono letteralmente sbriciolati. Come si può vedere dalla foto il materiale composito dei pali è collassato su se stesso lasciando una carcassa irriconoscibile. Molti i curiosi che passando di qui si fermano per capire cosa sia successo. Sul posto sono intervenuti i tecnici per mettere in sicurezza l'area. Nei prossimi giorni dovrebbero essere sostituiti.