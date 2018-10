Scuola evacuata a Golfo Aranci per incendio, in azione i vigili del fuoco

OLBIA. Un intenso fumo nelle classi, poi la sirena e l'impianto antincendio in funzione. Attimi di paura a Golfo Aranci nella scuola elementare Enzo Zannini dove stamane sono stati fatti evacuare tutti i bambini dalle classi seguendo tutte le procedure previste in questi casi. Non c'è stato il tempo di prendere nemmeno gli zaini e le borse che sono rimaste all'interno delle aule. Sul posto ci sono gli uomini dei vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Golfo Aranci, gli operatori del 118. Gli uomini del 115 stanno effettuando tutti gli accertamenti per individuare le cause del fumo che ha creato il problema e attivato l'impianto antincendio con le polveri che hanno invaso lo stabile. In un primo momento si è pensato alla caldaia dell'Istituto e sono al vaglio dei vigili tutti gli impianti.





"Stavamo passando davanti alla scuola con mio marito -ha commentato la mamma di una bambina presente a scuola- e abbiamo visto uscire il fumo da alcune classi, per fortuna li hanno fatti uscire tutti subito. Ma i bambini si sono spaventati".











