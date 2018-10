Ritorna Hallowen a Olbia con la seconda edizione di S'Iscuru

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

S’Iscuru trasformerà il centro storico della città in un parco giochi tematico a cielo aperto da domenica 29 a mercoledì 31 ottobre. Proprio quest’ultimo giorno, per celebrare Halloween, le vie intorno piazza Matteotti, piazza Regina Margherita, piazza Mercato e Corso Umberto– centro nevralgico di S’Iscuru - saranno il teatro di sfilate dalle atmosfere dark, con installazioni, personaggi di film e fumetti, figuranti macabri e maschere a tema. Tutte iniziative pensate per divertire i bambini e, dal tardo pomeriggio in poi, anche gli adulti.L’annuncio di S’Iscuru 2018 è arrivato con un video del regista Paolo Zucca, ambientato in un cimitero: “Ci siamo! Siamo tornati! Con mille sorprese e tanta energia da risvegliare i morti! Restate con noi e pian piano vi porteremo dove paura e divertimento avranno un solo nome: S’ISCURU!”. Uno dei protagonisti della prima edizione che torna a grande richiesta sui social è Amleto, che consuma il primo pasto Made in Olbia al Terranoa Cafè, poi fa la fila alle poste e infine torna a salutare i vecchi e nuovi amici, come Simone del Swap Cafè. Immagini che confermano il coinvolgimento dei commercianti di Olbia verso una iniziativa che rilancia il centro storico in un periodo normalmente meno frequentato dopo la fine della stagione estiva.