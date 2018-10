Benvenuto Vermentino a Olbia il 26, 27 e 28 ottobre

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari Nord Sardegna, attraverso la propria Azienda Speciale Promocamera, insieme ai partner Consorzio del Vermentino di Gallura DOCG, Confcommercio, Associazione Italiana Sommelier e con il patrocinio del Comune di Olbia, avrà luogo Il 26, 27, 28 Ottobre a Olbia.Hanno presentato l’evento:Massimo Putzu, vice presidente Camera di Commercio di Sassari Nord SardegnaMaria Amelia Lai, presidente Azienda Speciale PromocameraMarco Balata, Assessore Turismo e attività produttive del Comune di OlbiaPietro Esposito, Segretario Generale Camera di Commercio di Sassari Nord SardegnaDaniela Pinna, Presidente Consorzio del Vermentino di Gallura DOCGLuigi Chessa, direttore Azienda Speciale PromocameraPasquale Ambrosio, ConfcommercioIn occasione della presentazione è stato lanciato sui canali social di Benvenuto Vermentino, il video ufficiale 2018. Di seguito il link https://www.facebook.com/226295981236618/posts/420659428466938/L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, riveste per il nostro sistema economico produttivo una significativa valenza strategica in quanto il Vermentino, nella sua duplice denominazione “di Gallura DOCG” e “di Sardegna”, rappresenta un’eccellenza tra le produzioni locali ed un solido fattore di crescita economica e sviluppo turistico del territorio del Nord Sardegna nel suo complesso, e della Gallura in modo particolare.Per Olbia, un’occasione importante per animare la città con un evento di carattere internazionale, un festival su cui organizzatori e partner scommettono sempre di più. Olbia è rappresenta il territorio che produce l’unica DOCG di Vermentino, sperando che presto possa diventare Citta del Vermentino a tutti gli effetti.L’edizione di quest’anno è particolarmente ricca di appuntamenti:Degustazione tecnica, l’appuntamento fisso per gli appassionati, un’occasione per conoscere a fondo i Vermentini con l’esperta guida dei sommelier AisVermentino Shopping Night, le cantine del Consorzio del Vermentino di Gallura DOCG arrivano nelle attività del centro per far degustare a turisti e cittadini l’eccellenza del nostro territorio. Musica dal vivo itinerante con Funky Jazz Orchestra di BerchiddaWine Digital Conference, assoluta novità di questa edizione. Un momento di confronto e di formazione dedicato a studenti, imprenditori e chiunque sia interessato al mondo della comunicazione digitale.Degustazione Enogastronomica, il momento clou dell’evento. Il centro di Olbia, da Piazza Matteotti a Piazza Mercato sarà la Via del Vermentino. Degustazioni enogastronomiche e musica dal vivo tra jazz, pop ed elettronico.Premio Eno-letterario Vermentino, il momento culturale con 13 opere edite dalle più importanti case editrici nazionali. Ospite: Federico Quaranta, radio - conduttore RAI.