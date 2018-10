Vittoria dell'Olbia in trasferta con la Carrarese per 3-4

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, sofferto e gioito lungo una partita che definire palpitante e indimenticabile è comunque non dire abbastanza. L'Olbia si regala e regala una notte magica, da bella, bellissima, di un campionato che non smetterà di iniettare emozioni. L'Olbia sbanca il fortino preso a prestito dalla Carrarese, abbatte una candidata alla vittoria finale e lo fa in uno stadio, il "Mannucci" di Pontedera, che negli ultimi anni aveva regalato soltanto amarezze. L'Olbia vince e convince, rifilando ai marmiferi di Baldini un 4-3 che è la risultante precisa di talento, carattere e voglia di emergere. Smisurata in ogni sua componente.Ci ricorderemo il primo rigore trasformato da Ragatzu valso il 2-2. E ci ricorderemo anche l'opportunismo e insieme l'altruismo del nostro numero 10, che prima beffa la difesa carrarese e poi serve a Ceter il più ghiotto dei cioccolatini. Scartato, svela il momentaneo 3-2. E certo, ci ricorderemo, per sempre, quella sgroppata inesauribile di Senesi, che si mangia mezza Carrarese prima che Agyei lo travolga in area. Ancora Ragatzu, stesso tocco, stesso angolo. Stavolta vale il 4-3. Il gol definitivo, quello della vittoria.Tutto il resto, i gol subiti e quelli sventati da un Marson prodigioso, virgole, ostacoli, imprevisti, curve che rendono la vittoria più dolce e più inebriante. È il ritorno alla vittoria dell'Olbia, la terza, che sommata agli altri risultati proietta i bianchi a quota 10 punti in classifica. Un successo che dà un calcio anche alla storia, la scuote, la riscrive con una duplice correzione: 31 anni dopo, l'Olbia torna a battere la Carrarese a domicilio, 31 anni dopo l'Olbia espugna il "Mannucci" di Pontedera.Era così. O tutto o niente. Noi stasera ci siamo presi tutto. Ora festeggiamo a modo, poi da domani sotto con l'Arezzo.: Borra, Cardoselli (69’ Pugliese), Agyei, G. Ricci, L. Ricci, Foresta, Rosaia (87’ Coralli), Tavano, Biasci (46’ Maccarone), Caccavallo, Bentivegna (58’ Valente). A disp.: Mazzini, Carissoni, Alari, Rollandi, Addiego Mobilio, Karkalis. All.: Silvio BaldiniOLBIA: Marson, Pisano (22’ Pinna), Bellodi, Iotti, Cotali, Pennington (84’ Calamai), Muroni (72’ Biancu), Vallocchia, Senesi, Ragatzu, Ceter. A disp.: Van der Want, Crosta, Pitzalis, Cusumano, Martiniello, Ogunseye, Tetteh, Vergara. All.: Michele FilippiARBITRO: Paolo Bitonti di Bologna. Assistenti:MARCATORI: 24' Iotti, 49' e 51' Caccavallo (C), 55' e 87' rig. Ragatzu, 68' Ceter, 76' Tavano (C)AMMONITI: Ricci (C), Vergara (O) dalla panchinaNOTE: recupero 1’ pt, 5' st. Partita giocata presso lo stadio "Ettore Mannucci" di Pontedera.