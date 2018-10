Domani la Dinamo in campo contro Torino

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

gli uomini di coach Vincenzo Esposito lavorano alla prossima sfida di campionato LBA. Domani, alle 19, sul parquet del PalaSerradimigni, nella seconda partita casalinga consecutiva, Devecchi e compagni affronteranno l’Auxilium Torino.La squadra è stata costruita con l’obiettivo di puntare in alto, creando il giusto mix tra atletismo, talento ed esperienza. In cabina di regia c’è Tyshawn Taylor, lo scorso anno in Turchia, coadiuvato dalla guardia Tekkele Cotton, nei tre anni precedenti in forze al Ludwigsburg, avversario del Banco in Basketball Champions League. Nello spot di ala ci sono Jamil Wilson, che ha chiuso la scorsa stagione con le Vnere, e l’ex Cska Victor Rudd. Sotto le plance troviamo James McAdoo, nipote di quel Bob che è leggenda in Italia, chiamato al debutto nel campionato nostrano dopo la G-League. Dalla panchina coach Brown può contare su Tony Carr, scelta numero 57 del Draft alla prima esperienza in Italia, e la nutrita pattuglia italiana capitanata da Peppe Poeta, insieme al giovane talento David Okeke, Vincenzo Guaiana, l’ala Carlos Delfino, il centro azzurro ex Dinamo Marco Cusin e la guardia classe 1996 Simon Anumba. L’Auxilium ha aperto la stagione giocando la finalissima di Supercoppa Italiana contro l’Olimpia Milano, cedendo solo nel finale alle scarpette rosse. Arrivano a Sassari con due vittorie consecutive conquistate su Reggio Emilia e Trieste. In panchina domani ci sarà Paolo Galbiati, il tecnico che a febbraio ha condotto la Fiat alla vittoria della Coppa Italia, chiamato a sostituire coach Larry Brown, negli Stati Uniti per problemi di salute.Domani, giorno del match seguirà l’orario: 10:30-13 e dalle 17 fino all’inizio della partita. Si ricorda che sono in vendita anche i ticket validi per assistere al Game 3 di Fiba Europe Cup, in programma mercoledì 31 ottobre alle 20.30, contro Falco Vulcano.Promo nei Dinamo Store. A partire da oggi, sabato 27 ottobre, fino a sabato 3 novembre approfitta degli sconti dedicati sugli articoli nei Dinamo Store dell’isola. “Segui la zucca” e rendi unica la tua passione nei Dinamo Store di Sassari e Alghero e nel corner di Cagliari, in viale Bonaria 33.www.dinamostore.it Per celebrare il restyling del sito di e-commerce biancoblu, presentato questa mattina in Club House dall’amministratore delegato della Dinamo Renato Nicolai e dal direttore generale di Numera Sistemi e Informatica Francesco Chiari, nel rinnovato negozio virtuale biancoblu sarà possibile beneficiare di uno speciale sconto del 15% sulla linea di abbigliamento ufficiale 2018-2019. La promozione sarà attiva fino al 31 ottobre.