Tempesta di libeccio a Golfo Aranci ecco il ***VIDEO***

E' ancora in corso una tempesta di libeccio che ha investito Golfo Aranci con tutta la sua potenza. Oltre quaranta nodi scaricati sul mare che sta flagellando le coste del borgo costiero causando non pochi problemi per le barche ormeggiate. In mattinata il vento forte ha causato criticità nella cittadina con calcinacci caduti e alberi divelti. Monitoraggio della polizia locale e dei carabinieri. Situazione in miglioramento nel corso della serata. Permarrà comunque il codice giallo, criticità ordinaria per rischio dirogeologico su tutta la Gallura, fino a domani pomeriggio.

